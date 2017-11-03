Москва, 4 ноября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, сообщает ИА REGNUM. В Госдуме поздравляют граждан РФ с праздником и напоминают о традициях народного согласия и сплоченности.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

День народного единства 4 ноября — государственный праздник, установленный федеральным законом от 29 декабря 2004 года в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Отмечается с 2005 года и является нерабочим днем.

Традиции народного согласия

С Днем народного единства поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На протяжении веков в нашей многонациональной стране формировались традиции народного согласия и сплоченности, общей ответственности за судьбу Отечества, взаимного уважения людей с разными культурами и вероисповеданиями, отметил спикер Госдумы.

«Сегодня эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, являются прочной основой нашего общества, залогом благополучия и дальнейшего успешного развития России», — подчеркнул он.

Народ-победитель

Праздник напоминает о том, что в судьбоносные для страны моменты наши люди всегда проявляли необычайную способность к консолидации, единению, имели мужество отбросить сомнения и разногласия во имя общего блага, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«История знает немало государств, в том числе европейских, которые не выдержали выпавших на их долю испытаний, перестали существовать в результате этнических, культурных, политических противостояний, были разделены на множество частей, распались. Но наша страна сумела преодолеть все трудности — смутное время, вражеские вторжения, войны», — отметил парламентарий.

«Мы — народ-победитель, мы бережно храним память о наших героических предках. Во все времена наша огромная по территории, великая страна будет гордиться ими», — добавил он.

За нашей спиной — великое прошлое, впереди — не менее великое будущее!

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. От лица Общероссийского народного фронта жителей страны поздравил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин.

«День народного единства — это праздник, который имеет глубокие исторические корни. Героические страницы нашей истории показывают, что в трудные для страны минуты наш народ имеет особое свойство сплачиваться, становиться плечом к плечу и действовать, — подчеркнул он. — Из века в век благодаря этому Россия объединяла, созидала и росла. За нашей спиной — великое прошлое, впереди — не менее великое будущее. Главное, чтобы у каждого из нас все было хорошо, чтобы все были здоровы и счастливы. Берегите себя и свои семьи, дарите близким добро и радость. С праздником!».