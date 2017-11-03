Ереван, 3 ноября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Ереван не видит проблем с подписание нового соглашения с Европейским Союзом, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, выступая на обсуждении проекта госбюджета Армении на 2018 год в постоянных парламентских комиссиях.

«Мы не видим проблем с подписанием нового соглашения Армения — ЕС», — сказал Кочарян. По его заверению, никаких препятствий на пути подписания этого договора внешнеполитическое ведомство Армении не видит.

Мнения о том, что подписание соглашения может быть перенесено звучат в Армении после того, как 13 октября был опубликован полный текст документа. В качестве возможной причины приводятся технические проблемы, связанные с переводом текста соглашения на все официальные языки ЕС. Несмотря на то, что как Армения, так и ЕС на высоком уровне уже заявляли, что вопрос с переводом соглашения урегулирован, всё равно тема остаётся актуальной. Основная причина — предыдущий опыт, когда Армения в 2013 г. отказалась подписать соглашение об ассоциации с ЕС, предпочтя вступление в ЕАЭС.

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На днях в Таллине комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявил, что в вопросе подписания нет никаких сомнений: «Хочу сразу же четко заявить, что соглашение с Арменией будет подписано, в этом нет сомнений, и почти наверняка это произойдет в рамках саммита либо прямо во время саммита. Это точно. Вокруг этого нет никаких обсуждений».

25 октября в СМИ даже появился проект совместного заявления, которое члены ЕС и страны Восточного партнерства собираются принять на ноябрьском саммите, в котором 28 государств — членов ЕС приветствуют новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — Евросоюз, в то же время подчеркивая, что дальнейшее сближение зависит от стабильного хода реформ.

По мнению специалиста по международным отношениям Армана Григоряна, несмотря на то, что армянские и европейские чиновники заявляют об отсутствии препятствий, в их словах просматривается некоторая неопределённость.

«Когда нет никаких препятствий, то прямо заявляют, что документ будет подписан там то и тогда то, но в данном случае чиновники до сих пор страхуются. Это означает, что до сих пор есть неурегулированные вопросы. Но они действительно носят технический характер. В политическом плане я также не вижу никаких препятствий», — считает Григорян.

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1 ноября в интервью Business FM президент Армении Серж Саргсян также затронул тему соглашения. По его словам, это углубление сотрудничества с ЕС.

«В первую очередь — модернизация нашего общества. Там эффективное управление, права человека; экономики почти не касается. Я говорю «почти», потому что там, на самом деле, есть пункт, согласно которому обязательства по этому соглашению ни в коей мере не могут противоречить обязательствам, которые ранее взяла на себя Армения», — пояснил президент.

По его словам, в Армении будут действовать те законы, те соглашения, договоры, которые были подписаны в рамках Евразийского экономического союза.

«Ведь существенной разницы нет. Россия — член ВТО, мы — член ВТО, Казахстан, Киргизия — тоже. В конце концов, я думаю, Евразийский экономический союз придет к тому, что будет действовать по правилам Всемирной торговой организации, по тем правилам, по которым сейчас работают европейцы. Там, конечно, есть и другие моменты: технические правила, многое другое… Но ничего противоречащего ЕАЭС нет», — слазал Серж Саргсян.

По его мнению, если ты хочешь пользоваться преимуществами большого рынка, ты должен в чем-то идти на уступки, но все это временные явления.

«Я думаю, что, в конце концов, мы придем к тому уровню тарифов, которые у нас есть с ВТО. Я еще раз говорю: Россия — член ВТО, мы — тоже. Да, каждая из наших стран получила в разное время разные тарифы, но все равно это не будет препятствием для развития экономики. То есть польза от этого всего комплекса больше, чем урон от отдельных (вопросов, позиций)», — подчеркнул Саргсян.

Подписание соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнёрстве Армения — ЕС планируется на саммите «Восточного партнёрства» 24 ноября в Брюсселе.