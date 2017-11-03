Каракас, 3 ноября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга страны, сообщает 3 ноября Bloomberg.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Объявляю политику рефинансирования и реструктуризации внешнего долга и всех выплат Венесуэлы», — заявил Мадуро.

По его словам, для реструктуризации внешнего долга будет создана специальная комиссия, которую возглавит вице-президент страны Тарек эль-Айссами.

По оценкам экономистов, речь может идти о $132 млрд. Однако спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хулио Борхес считает, что правительство президента будет не в состоянии рефинансировать внешний долг.

«Мадуро не сможет реструктурировать долг, потому что никто в мире не доверяет его правительству. Поэтому крайне важно проводить свободные выборы, так мы сможем восстановить доверие мира и выйти из кризиса», — написал Борхес на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, ранее Венесуэла обратилась к России за реструктуризацией долга. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, соответствующие условия в настоящее время обсуждаются, однако в целом уже согласованы финансовыми ведомствами двух стран.