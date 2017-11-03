Москва, 3 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Спрос на туры по России в период ноябрьских праздников в 2017 году сохранился примерно на уровне 2016 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Туризм

Лидерами продаж на ноябрьские длинные выходные дни стало Подмосковье, на втором месте Казань и Санкт-Петербург. Также в Топ-10 популярных направлений вошли: Крым, Сочи, города Золотого Кольца, Кавминводы, Калининград.

Кроме того, российские туристы на ноябрьские праздники поедут в Белоруссию и Армению. Стоить отметить, что на Армению в 2017 году спрос оказался неожиданно высокий.

Зарубежные направления на День народного единства выбрали меньшее число российских туристов, но спрос на туры за рубеж существенно превысил уровень 2016 года.

По данным туроператоров, в спросе на ноябрьские выходные лидируют пляжные направления — Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль, Доминикана, Таиланд и Вьетнам.

Также в Топ-10 страны Европы — Чехия, Италия, а также пользуются успехом экскурсионные автобусные туры в Эстонию и Латвию из Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на День народного единства жители России будут праздновать 4, 5 и 6 ноября.

Напомним, в 2016 году более 32% граждан решили провести выходные с 4 по 6 ноября, путешествуя по городам России. Кроме того, жители России активно интересовались экскурсионными турами в Европу и отдыхом в ОАЭ.

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