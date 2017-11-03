Омск, 3 ноября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Омском городском совете завершился процесс регистрации кандидатов на должность мэра Омска. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 ноября, в муниципальном парламенте, зарегистрировано 20 человек из 55.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

35 человек получили отказ в регистрации. Однако в пресс-службе горсовета уточнили, что они могут донести недостающие документы до 7 ноября.

Добавим, среди зарегистрированых кандидатов — и. о. мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики Омской области Оксана Фадина, экс-министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров, депутат областного Заксобрания Игорь Антропенко.

Депутаты облпарламента Антон Берендеев и Константин Ткачёв, а также депутаты горсовета Алексей Сокин и Алексей Ложкин получили отказ в регистрации.

«Из 55 человек 35 представили неполный перечень документов. Им будет дан шанс. Двое, которые не дали согласия на обработку персональных данных, могут это сделать до конца дня 7 ноября», — сказал председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров.

Депутат Законодательного собрания от ЛДПР Антон Берендеев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что кандидатам, которых пока не зарегистрировали, дали время, чтобы донести недостающие документы: «То есть шанс исправить недочёты и быть в итоге зарегистрированными есть».

Что касается огромного количества желающих побороться за кресло мэра Омска, по мнению Берендеева, некоторые кандидаты решили принять участие в конкурсе «ради новостного «хайпа», как это называется в молодёжном сленге». Они просто хотят «засветиться» в информационном пространстве, считает парламентарий.

«Есть кандидаты, которые действительно решили попробовать свои силы, протестировать эту форму выборов. Не исключаю, что кто-то решил принять участие в конкурсе, чтобы показать, что данная система — всего лишь шоу, в котором можно принять участие и вылететь», — резюмировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске проходят конкурсные процедуры по выборам градоначальника. Прямые выборы мэра областного центра отменили в 2015 году.

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Планируется, что нового мэра Омска депутаты горсовета выберут уже в ноябре 2017 года. До этого момента руководить городом должен был Вячеслав Двораковский, выигравший всенародные выборы мэра в 2012 году. Однако в июле текущего года он ушёл в отставку с формулировкой «по собственному желанию». И. о. главы города стал первый заммэра Сергей Фролов.

Напомним, первая попытка избрать мэра Омска, которая произошла в апреле 2017 года, провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата сняли свои свои кандидатуры практически в последний момент.

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