Москва, 3 ноября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Шерифа» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 26-й минуте нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан открыл счёт, пробив в ближний угол ворот противника.

На 41-й минуте форвард гостей Зидей Бадибанга счёт сравнял, а на 58-й минуте Йосип Брежовец дальним ударом принёс своей команде победу.

Таким образом, «Локомотив» опустился на третье место в группе, на его счету пять очков. У «Шерифа» и «Копенгагена» — по шесть очков.