Куньмин, Китай, 3 ноября, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Полиция провинции Юньнань, граничащей на юго-востоке Китая с «золотым треугольником» производителей опиума, поймала 104 тыс. наркодельцов и изъяла 107 тонн наркотиков за последние пять лет, сообщает 2 ноября агентство «Синьуха».

Изъятие наркотиков

Объем изъятого в провинции героина и метамфетамина составляет порядка 80% и 90% соответственно от общего объема конфискованного героина и метамфетамина в стране, сообщает отделение полиции Юньнаня.

Будучи на передовой в борьбе с наркотиками, Юньнань начала сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. По границе Китая создано семь совместных штабов по борьбе с наркотиками, а также проведено 37 совместных расследований с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом.

Вдобавок ко всему, Юньнань помогла засеять 320 гектар бывших опиумных плантаций другими культурами на севере Мьянмы и Лаоса.

Провинция также ослабила спрос на наркотики, арестовав 250 тыс. наркоманов за прошедшие пять лет и успешно реабилитировала 60 тыс. из них.

К концу сентября более 1300 городов обзавелись наркологическими диспансерами и реабилитационными центрами для наркоманов с общим числом персонала более 4400 человек.

Напомним, что в конце октября полиция Гонконга изъяла крупную партию кокаина обцей стоимость $766 тыс, которые пытался ввести в страну через международный аэропорт Гонконга 18-летний молодой человек, прибывший из Перу.

В то же самое время, стоит отметить, что борьба с наркотиками в Китае идет по всем фронтам. Так, в провинции Шаньдун было у октябре уничтожено 206 тонн наркотиков, которые были изъяты полицией за четыре года работы.