Вашингтон, 3 ноября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Жена бывшего президента США, бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в очередной раз призвала ответить на «атаку» России и обвинила Белый дом в сдерживании санкций, сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Впервые случилось так, что мы были атакованы противником, и мы всё еще не ответили», — заявила госпожа Клинтон на мероприятии Национального демократического клуба женщин в Вашингтоне.

По словам Клинтон, президент Дональд Трамп до сих пор «не реализовал» решений о санкциях против России, которые были приняты Конгрессом США.

«Конгресс в подавляющем большинстве принял новые санкции в отношении России и приятелей Путина, олигархов и прочих, и заставил президента подписать, но он этого не реализовал», — сообщила Клинтон.

Несмотря на то, что санкции Конгресса все-таки были поддержаны президентом и озвучены Госдепом США, негодование Клинтон вызвал тот факт, что это произошло «более чем на три недели позже», чем было возможно.

Госпожа Клинтон считает, что подобное «будет продолжаться, если мы не остановим его (Трампа — прим. ИА REGNUM )».

Напомним, 27 октября Госдепартамент США опубликовал список из 33 российских компаний и шести разведывательных структур, сотрудничество с которыми попало под запрет. Под санкциями в числе прочих оказались «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России.

31 октября Министерство финансов США расширило санкции в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз».