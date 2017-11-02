Вашингтон, 3 ноября, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Гражданке РФ Богдане Осиповой, которая вывезла из США в Россию своих детей, отказано в освобождении под залог, пока дети не будут возвращены в Соединенные Штаты, заявил ее адвокат Курт Бэрнс.

Суд

Дело рассматривалось в Окружном суде в штате Канзас 2 ноября.

«Фактически россиянка оказалась на положении заложницы, — цитирует Бэрнса ТАСС. — Судья вновь заявил, что готов отпустить ее под залог лишь в том случае, если она вернет детей в США».

Юрист пояснил, что слушаний по освобождению под залог больше не планируется. Обвиняемую продержат под арестом до 12 декабря — на этот день назначен суд.

Отметим, гражданка РФ и США Осипова была задержана ФБР 29 сентября 2017 года. Задержание было обосновано тем, что она вывезла в Россию своего ребенка, при этом не получив согласия его отца. Это было сделано после того, как суд после развода определил, что ребенок будет жить с отцом.

У Осиповой и ее бывшего мужа есть еще один ребенок, рожденный в России. Оба ребенка сейчас находятся в Калининградской области. При этом, согласно решению российского суда, дети должны жить с матерью.

Читайте также: Гражданка РФ увезла детей в Сибирь из Франции из-за беженцев

А также: Власти Финляндии вновь изъяли детей из российской семьи