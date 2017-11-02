Москва, 2 ноября, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин создал общественное движение под названием Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Kremlin.ru Перед началом хоккейного матча между командами учащихся образовательного центра «Сириус» и звёзд отечественного хоккея. Сочи, 1 сентября 2015 года

«Личные награды и призы — все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда, — написал 32-летний спортсмен на своей странице в Instagram. — Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение».

«Лично я готов быть частью такой команды, — продолжил хоккеист. — Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию». «Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — добавил Овечкин.

Как напоминает ТАСС, в июле 2017 года Путин, как сообщала продюсер Яна Рудковская, лично позвонил Овечкину и поздравил его со свадьбой во время торжества, которое проходило в подмосковной Барвихе. В августе Путин и Овечкин приняли участие в награждении победителей восьмого международного турнира по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который проходил в Сочи. Кроме того, президент России и нападающий сборной России вместе играли в хоккей — в сентябре 2015 года они приняли участие в матче с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в сочинском олимпийском дворце «Шайба».