Санкт-Петербург, 2 ноября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения движения автомобильного транспорта с 4 ноября. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на Дворцовой набережной

Сообщается, что с 4 по 17 ноября будет закрыто автомобильное движение по Торфяной дороге от Ситцевой улицы до Богатырского проспекта. На этот же срок закроется и направление движения по Ситцевой улице от Стародеревенской улице к Торфяной дороге.

До 13 ноября будет ограничено движение на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.

С 4 ноября по 30 декабря будет ограничено движение по Большой Морской улице возле дома №57 из-за установки строительных лесов.

Кроме того, с 4 по 5 ноября будет закрыто движение транспорта по улице Моисеенко от Синопской набережной до Новгородской улицы. Движение будет закрыто из-за прокладки газопровода.

Также, в связи с ремонтом дорожного покрытия, с 4 по 5 ноября закроют движение транспорта по Кронверкской улице от Большой Пушкарской до Кронверкского проспекта, включая перекрестки.