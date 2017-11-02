Москва, 2 ноября, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Идущая сейчас ротация губернаторского корпуса — это многоплановый процесс, который давно назрел, считает руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Екатерина Соколова. Так она прокомментировала ИА REGNUM прошедшую 2 ноября встречу главы государства с экс-губернаторами, отправленными в отставку в 2017 году.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с бывшими руководителями ряда регионов

«Начиная с 2000-х годов шёл процесс централизации государственного управления, — отметила она. — От крайних форм асимметричного федерализма, даже практически конфедерации с сепаратистскими настроениями в ряде регионов, с издержками различного регулирования, с неуправляемой во многом ситуацией мы постепенно пришли к единой системе государственного управления на региональном и федеральном уровне. У этого процесса есть как преимущества, так и некоторые издержки. В том числе и касающиеся мотивации кадров».

По мнению Соколовой, сегодня мы наблюдаем естественное при такой ситуации формирование некой номенклатуры.

«Да, ушедшие губернаторы действительно работали в сложных условиях и справлялись с непростой ситуацией, — признает эксперт. — Идущее сейчас обновление трактуют как омоложение: вроде как сменим стареньких на новеньких. Это не так. Нужно было дать сигнал опытным губернаторам, что не всё так просто. Нечего собирать чемоданы. Президент ведь пообещал найти применение и их опыту. Изменения назрели. Приходят люди разного возраста и с разным бэкграундом, и назначаются они в зависимости от особенностей региона. Система требует обновления, так как местами она очень прогрессивная, но кое-где есть такие зоны, которые до сих пор находятся на ручном управлении, и там сохраняются бюрократические практики с века XVIII».

Кроме того, она заключила, что ротация в значительной своей степени вызвана именно назревшей необходимостью совершенствовать систему госуправления.

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Напомним, что в рамках встречи главы государства с экс-губернаторами Владимир Путин напомнил им, что новая программа «Лидеры России» уже объявлена, а кроме того, есть и другие направления работы с кадрами и их подготовки.

«Каждый из вас уже примерно знает, чем будет заниматься, не по всем точки расставлены, — отметил президент. — Но хочу, чтобы вы знали, мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, свои знания на новых участках работы, и исхожу из того, что, где бы вы ни работали, вы будете прикладывать максимум усилий для того, чтобы добиваться положительного результата в работе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца сентября 2017 года свои должности покинули 11 губернаторов: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков и губернатор Псковской области Андрей Турчак.