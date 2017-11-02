Москва, 2 ноября, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Порядка 36,8% жителей РФ занимаются спортом, заявила 2 ноября член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева в рамках итогового форума «Сообщество», проходящего в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«К 2020 году этот показатель должен достигнуть 40%, — отметила она. — Большая часть людей занимается либо самостоятельно, либо в частном секторе. Но не в государственном. К сожалению, сегодня в коммерческом секторе физкультурой может заниматься любой. Любой из здесь присутствующих может выйти и открыть спортивную секцию по любому направлению. Единственный регулятор здесь — Трудовой кодекс. Секции открываются в форматах ОО, ИП и как угодно ещё».

По её словам, нормативные документы не регулируют то, какими профессиональными компетенциями должен обладать человек, занимающийся с детьми или со взрослыми. Немного лучше ситуация обстоит в фитнес индустрии, представители которой пытаются самоорганизоваться, но пока безуспешно. Бесконтрольность, как считает Истягина-Елисеева, присутствует во всех спортивных областях частного сектора.

«Начиная с конных и батутных секций, — констатировала она. — Это касается и йоги, где сектанты развернули широкую пропагандистскую кампанию, и боевых искусств, где ведут пропаганду экстремисты. Выяснилось, что 42% травм там наносят из-за тактико-методического несовершенства. В связи с этим мы предложили внести в законодательство ряд дополнений, касающихся регулирования коммерческого сектора физической культуры и спорта».

Как напомнила член комиссии ОП РФ, в российских законах нет даже понятия фитнесс-инструктор.

«Физическая культура небюджетного сектора фактически нерегламентирована, — сказала Истягина-Елисеева. — В ближайшее время на форум «Россия спортивная держава» (пройдёт в феврале 2018 года — прим. ИА REGNUM ) мы вынесем предлагаемые нами изменения в законодательство».

В свою очередь другой член комиссии общественной палаты по физической культуре Сергей Кашников, заявил, что они вместе с командой Ирины Винер-Усмановой, планируют внести в школьную обязательную программу гимнастику и плавание.

«Первое даст возможность детям развивать подвижность и координацию движения, — сказал он. — Второе — это закаливание ребёнка. Профилактика сколиоза. Осанка формируется в начальных классах».

При этом он вспомнил трагические события на Сямозере и гибель «Булгарии».

"Когда теплоход затонул, из 208 человек утонули 89, — напомнил он. — Люди погибли не в открытом море и до берега было всего 700 метров. На Сямозере дети были в спасательных жилетах, но, несмотря на это, когда пошла большая волна, у них начались паника и спазмы. Мы сами себя не уважаем, когда не учим детей плавать».

Напомним, что по данным сайта всероссийской ассоциации плавания в России, этим видом спорта чаще занимаются женщины (16% против 12% мужчин), люди с высокими доходами (лишь 12% с зарплатой ниже 20 000 руб. в месяц и 16% — с зарплатой выше 40 000 руб.). На втором месте по популярности стоит футбол, которым занимаются 20% мужчин и 1% женщин. Третье место занимают лыжи и коньки. Отмечается, что популярность плавания связана с тем, что оно практически не имеет медицинских противопоказаний: не требует большой и дорогостоящей экипировки, благодаря советскому наследию в стране остаётся ещё много бассейнов, тогда как кортов и крытых стадионов мало.