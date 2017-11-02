Симферополь, 2 ноября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. В стадии приватизации на данный момент находится около 15 здравниц, работающих на территории Республики Крым. Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов 2 ноября в Ялте, в рамках международного туристического форума «Открытый Крым».

«Граждане СССР имеют право на отдых»

Глава республики высоко оценил инвестиционную привлекательность крымских санаториев — по его мнению, вкладывать деньги в здравницы выгодно.

«Любой, кто занимается рекреационным и туристическим бизнесом может найти себе в Крыму задачу, которую он в состоянии выполнить, и она принесет доход», — заявил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября парламент Крыма согласовал изменений в прогнозный план приватизации, в который были внесены ялтинские санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер». Согласно документу, санаторий «Ай-Петри» оценивается в 225 млн рублей, «Мисхор» — 111 млн рублей, «Дюльбер» — в 53 млн рублей. Ранее сообщалось о подготовке к продаже еще 11 санаториев.

При этом от приватизации государственной собственности в бюджет Крыма поступило около 170 млн рублей при установленном планом приватизации на 2017 год задании 700 млн рублей.

Добавим, что сегодня же, в беседе с журналистами, Аксенов акцентировал внимание на необходимости развивать именно санаторный туризм — что позволит принимать туристов не только в «высокий сезон», но и в осенне-зимний период.