Москва, 3 ноября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. В 8:00 утра 3 ноября в Москве стартовали продажи нового iPhone X. Очередь желающих первыми познакомиться с новинкой выстроилась почти за сутки. Изначально она состояла из нескольких десятков студентов, коротающих время за игрой в шахматы, к утру число потенциальных приобретателей выросло в несколько раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за iPhone X

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за iPhone X

Наиболее предусмотрительные приносили с собой стулья. Студенты играли в шахматы и кутались в пледы. Проходящие мимо пожилые люди взирали на происходящее вокруг Тверской с недоумением.

Отметим, 12 сентября в театре Стива Джобса Apple представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Новое устройство имеет улучшенный процессор A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. Телефон оснащён панелями из стекла и безрамочным дисплеем и доступен в двух цветах (серебристый и «серый космос»). iPhone X со встроенной картой памяти на 64 ГБ стоит порядка 80 тыс. рублей, а версия на 256 ГБ обойдётся желающим в 92 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за iPhone X

Как сообщал Telegram-канал Life Shot, люди занимали места в очереди за двое суток до начала продаж, очередь утром 2 ноября якобы достигала 500 человек. Появлялись предложения о покупке мест в очереди. Так, 36-е место можно было приобрести за 15 тыс. рублей. В сентябре 2016 года первое место в очереди за iPhone 7 можно было приобрести за 50 тыс. рублей.

Отметим, посетивший место сбора корреспондент ИА REGNUM обнаружил днём в очереди не более 50 человек. На тот момент местами в очереди никто не торговал.

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Как сообщало ИА REGNUM, около 100 человек в Москве провели ночь у ГУМа 29 сентября в ожидании старта продаж iPhone 8.

Читайте развитие сюжета: Продажи iPhone 8 начались: Места в очереди покупают, но ажиотажа нет