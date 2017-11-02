Москва, 2 ноября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Попытки оказать давление на Южный Судан с помощью санкций не принесут никакого положительного результата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

DFID Южный Судан

«Убеждены, что прочный мир в Южный Судан принесут не угрозы санкций, которые теперь привычно звучат из западных столиц в адрес Джубы (столицы Южного Судана — прим. ИА REGNUM ), а прогресс в политическом урегулировании», — заявила Захарова.

«В этом контексте МИД РФ рассчитывает на успех инициированного президентом Кииром (президент Южного Судана Салва Киир — прим. ИА REGNUM ) широкого национального диалога», — добавила дипломат.

По её словам, является очевидным, что нынешний внутренний конфликт в Южном Судане представляет собой «закономерный итог американского геополитического проекта по отделению Южного Судана от Судана».

«В результате международное и африканское сообщество имеют дело с внутренним межэтническим конфликтом в молодом южносуданском государстве, который очень трудно поддаётся урегулированию», — добавила она.

Продолжающийся с декабря 2013 года военно-политический кризис в Южном Судане привёл к тяжёлым гуманитарным последствиям. Так, число внутренне перемещённых лиц составляет 3,5 млн человек, число южносуданских беженцев — 2 млн человек. Почти 7 млн нуждаются в срочной продовольственной помощи.

В марте 2015 года в отношении Южного Судана были введены санкции СБ ООН, которые установили замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые «несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана».

Позже в санкционный список были внесены некоторые представители вооруженных сил Южного Судана и военные командиры мятежников, «причастных к разжиганию конфликта в стране». Позже США ввели ряд односторонних санкций против Южного Судана помимо действующего санкционного режима ООН.