Симферополь, 2 ноября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В Крыму произошел сбой в электроснабжении потребителей из-за аварийной ситуации на подстанции, в результате чего без света остались 14 населенных пунктов, заявил 2 ноября министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик на своей странице в Facebook.

Электрическая лампочка

В результате выхода из строя ввода высоковольтного секционного выключателя подстанции 110 кВ «Перевальное» отключилась линия «Симферопольская — Доброе — Перевальное». По сообщению пресс-службы «Крымэнерго», без света остались 6476 абонентов.

Через 33 минуты после аварии было восстановлено электроснабжение семи населенных пунктов от подстанции 110 кВ «Доброе». Выполняются работы по восстановлению питания еще семи населенных пунктов, в которых расположены 3304 абонента.

Восстановительные работы планируется завершить до конца 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа 2017 года в пресс-службе Минэнерго Крыма сообщили, что в результате сильных дождей и гроз произошел сбой в электроснабжении 27 населенных пунктов, в которых проживают около 10,7 тыс. крымчан.

Отметим, что согласно правилам устройств электроустановок (ПУЭ) электроснабжение потребителей первой категории выполняется от двух источников питания. Для ЛЭП правила предусматривают установку двух линий — основной и резервной. В случае сбоя в электроснабжении с помощью средств автоматики (несколько секунд) или ручным способом (несколько часов) происходит переключение потребителей с основной линии на резервную. Аварийная ситуация в Крыму указывает на проблемы с резервной линии, которая не приняла на себя нагрузку потребителей. Можно предположить, что от ЛЭП 110 кВ «Симферопольская — Доброе — Перевальное» питаются только потребители третьей категории, тога сбой не будет считаться нарушением, так как сбой в электроснабжении третьей категории допускается до 24 часов, но этот случай маловероятен.