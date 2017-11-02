Санкт-Петербург, 2 ноября, 2017, 16:15 — ИА Регнум. В Государственной думе России будет создана комиссия, которая займется вопросом рекультивации и решения других проблем полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 2 ноября депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Сергей Боярский («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Боярский

«На данный момент мы договорились о том, что полигон «Красный Бор» сейчас с новой силой будет взят под контроль. При Госдуме будет создана профильная комиссия по вопросу, в ее состав войдет министр природных ресурсов Сергей Донской. Могу заверить вас, что в ближайшее время проблема начнет решаться совместно с властями Петербурга и Ленинградской области», — заявил Сергей Боярский.

Он отметил, что недавние изменения в руководстве комитета по экологии, который теперь вместо Ольги Тимофеевой возглавляет Владимир Бурматов, будут способствовать дальнейшему усилению внимания депутатов Госдумы к проблеме защиты окружающей среды.

«Ольга Тимофеева теперь стала для нас подспорьем в качестве вице-спикера нижней палаты парламента. Ольга Викторовна продолжает заниматься вопросами экологии», — добавил Боярский.

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.