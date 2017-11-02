Москва, 2 ноября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Показатель безработицы традиционно достигает своего минимума в сентябре, поэтому говорить о каком-то рекордном уровне занятого населения, которое отмечает Минэкономразвития, пока не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил руководитель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин, комментируя ведомственный доклад о достижении минимальных показателей по безработице в сентябре 2017 года.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Снижение по сравнению с июлем действительно максимальное за последние пять лет, но это связано с ростом безработицы вопреки сезонности в летние месяцы. Так что сейчас можно говорить скорее о стабилизации уровня занятости, чем о его росте», — считает Алехин.

При этом, по его словам, количество зарегистрированных безработных на конец октября по сравнению с прошлым годом действительно снизилось. Однако такие данные не могут отражать всей картины с занятостью граждан, поэтому нельзя прогнозы на их основе, уверен эксперт.

«В ближайшей перспективе ждать роста занятости не стоит — экономика находится в периоде стагнации, а инфляция минимальная. Другими словам, спроса на товары сейчас нет, а значит, и его предложение не повышается, и увеличения объемов производства также не происходит», — уверен Алехин.

По данным Минэкономразвития, в сентябре 2017 года уровень безработицы в РФ достиг годового минимума в 5,2%. При этом численность занятого населения в сентябре увеличилась на 254,4 тыс. человек. Подобные данные ранее публиковал и Росстат — федеральная служба отмечала, что уровень безработицы снизился до показателей 2014 года и составляет 5%.