Абакан, 2 ноября, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Скандал вокруг задержания депутата Верховного Совета (парламента — прим. ИА REGNUM ) Хакасии Владимира Нырцева набирает обороты.

stevepb Шахматы

Республиканские массмедиа сегодня, 2 ноября, обнародовали любопытную информацию о том, что коллеги задержанного депутат всеми силами пытаются его защитить. Для этого они, в частности, обратились к председателю Верховного суда Хакасии Виктору Носову.

Действительно, на официальном сайте Верховного суда региона размещено обращение парламентариев к Носову.

«События вокруг нашего коллеги (Владимира Нырцева — прим. ИА REGNUM ) для многих из нас стали шоком и вос­принимаются с крайним недоумением», — говорится в обращении.

По информации депутатов, сотрудники следственного управления СКР по Хакасии задержали председателя комитета по экологии, природным ресурсам и природополь­зованию Владимира Нырцева 20 октября. Через три дня, 23 октября, решением Абаканского горсуда парламентарий был заключён под стражу на два ме­сяца.

Напомним, 20 октября в СУ СКР по Хакасии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника администрации Усть-Абаканского района и депутата Верховного Совета, подозреваемых в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2015—2016 годах они похитили бюджетные средстве, выделенные на обеспечение жильём детей-сирот. Уточняется, что подозреваемые реализовали заказчику 15 квартир, фактически принадлежащих одному из них, по завышенной стоимости, похитив таким образом более 7 миллионов рублей.

В обращении к Носову депутаты пишут, что Нырцев начал работу в Верховном Совете на постоянной основе с 18 сентября 2013 года — в качестве руководителя секрета­риата сессий. По словам парламентариев, это «с указанного мо­мента исключает возможность ведения им любой коммерческой деятельности».

Указывается, что обвинения, предъявля­емые Нырцеву, датированы 2015 годом, «то есть периодом, ко­гда В. А. Нырцев уже работал в парламенте республики на постоянной основе».

«Что касается предъявленных ему обвинений, то в их основе лежит ста­рое дело в отношении других лиц, без новой фактуры и обстоятельств. Со­здаётся впечатление, что со старой папки решили стряхнуть пыль, а задержа­нием депутата Верховного Совета Хакасии придать ситуации масштаб и пуб­личность. Неудивительно, что действия отдельных представителей правоохранительных органов В.А. Нырцевым названы провокацией», — заявляют депутаты.

В своём обращении они напомнили, что Нырцев избирался депутатом Верховного Совета второго, третьего, четвертого, пятого и шестого со­зывов. И это, мол, говорит о доверии к нему со стороны жителей республики.

Также парламентарии сравнили ситуацию вокруг Нырцева с «нездоровым ажиотажем», связанным с заключением под стражу главы города Черногорска Василия Белоногова. По мнению депутатов, в ситуации с мэром второго по величине города Хакасии «тоже имел место информационный шум», и, как следствие, репутация Белоногова оказалась запятнанной.

«Но в результате мы имеем смехотворную сумму предъявляемого ущерба (40 тысяч рублей) и туманные для следствия судеб­ные перспективы», — подчёркивают парламентарии, добавляя, что управление городом при этом «было фактически парализовано во время подготовки к отопительному периоду и при решении вопросов благо­устройства».

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Защищая Нырцева, парламентарии приводят такой довод: из-за его заключения под стражу была «остановлена работа над рядом важнейших законопроектов по профилю деятельности комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию». Более того, они заявляют, что это осложнило работу парламента над принятием бюджета Хакасии на 2018 год.

В завершении обращения депутаты предполагают, что работать со следствием Нырцев может и «не находясь под стражей и исполняя свои депутатские обязанности».

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в республиканское следственное управление СКР. Однако там действия и высказывания депутатов комментировать отказались.

По мнению хакасского журналиста Андрея Березина, правоохранительные органы просто качественно делают свою работу. Соответственно, ни о каких необоснованных гонениях на депутатов и чиновников в Хакасии речи не идёт, сказал Березин ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава Черногорска Василий Белоногов был задержан 4 августа 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на автомоечном комплексе, возведенном на земельном участке его супруги.

С 12 октября 2017 года градоначальник из-за уголовного дела ушёл в отпуск без содержания. Он считает, что все предъявленные ему обвинения безосновательны, а «сам процесс носит заказной характер с целью дискредитации главы города и органов местного самоуправления».

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Что касается ситуации вокруг Нырцева, громкое заявление по этому поводу на сессии 25 октября сделал спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев. В частности, он высказался по поводу обыска в Верховном Совете:

«За это еще тоже ответят. Это не кабинет товарища Нырцева, а кабинет комитета Верховного Совета».

Также он заявил, что любой из депутатов «под надуманным предлогом» может оказаться на месте Нырцева.

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