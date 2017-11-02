Варшава, 2 ноября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. МИД Польши готов рекомендовать польскому президенту Анджею Дуде отложить визит на Украину, запланированный на декабрь сего года. Об этом заявил глава польской дипломатии Витольд Ващиковский в интервью телеканалу TVP1. Отвечая на вопрос, может ли в нынешней ситуации визит его или Дуды на Украину оказаться успешным, Ващиковский сказал: «Если поездка состоится, то будет чисто рабочей, проверкой наших консульств, связанных с Польшей мест и встречами с Полонией, но не политическим визитом. И я буду взвешивать, стоит ли рекомендовать президенту Польши совершать визит на Украину в данный момент». Помимо того, министр рассказал, что польский МИД «запускает процедуры», которые «не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу, люди, которые демонстративно надевают мундиры «СС Галичина», в Польшу не въедут».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях Киев и Варшава обменялись очередными ударами. Одна из польских радиостанций взяла интервью у бывшего президента Украины Виктора Ющенко. И хотя он давно уже не глава соседнего государства и говорил то, что говорилось украинскими политиками раньше — сравнивая Армию Крайову с Украинской повстанческой армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а маршала Юзефа Пилсудского со Степаном Бандерой — это вызвало острую реакцию официального блюстителя истории, Института национальной памяти Польши (IPN). «Воспринимаем последнее высказывание Ющенко как неблаговидное и, в первую очередь, несовместимое с исторической истиной», — говорится в заявлении института. Как подчеркнул директор IPN Ярослав Шарек, «с нашей стороны не будет никакого согласия, здесь нет никакой симметрии, ложный перенос».

Неудачей закончились и переговоры в Киеве между министром культуры Украины Евгением Нищуком и министром культуры и национального наследия Польши Петром Глинским. Стороны обсудили состояние выполнения межправительственного двустороннего Соглашения об охране памятных мест захоронений жертв войны и политических репрессий, подписанного в Варшаве 21 марта 1994 года. По данным польских изданий, украинцы потребовали восстановить памятник «бойцам» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Хрущевице (Подкарпатское воеводство), который как незаконно установленный был снесен шесть месяцев назад. Только после этого полякам разрешат заниматься поиском своих погибших соотечественников на Украине. Подобный «бартер» вызвал негодование в Польше. «Эта тема не должна быть предметом торгов», — заявил вице-президент IPN Кшиштоф Швагжик, который сопровождал Глинского.

Предполагалось, что визит польской делегации должен был улучшить отношения Украины и Польши перед поездкой польского президента Анджея Дуды в Киев. Однако, замечает варшавская газета Rzeczpospolita, «создается впечатление, что тон украинской внешней политики, по крайней мере в отношении Польши, задает Владимир Вятрович, глава Института национальной памяти Украины, националист, панегирист УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Издание подчеркивает, что Киев находится на этапе формирования своей национальной идентичности в оппозиции к «российскому агрессору», при этом «героизация УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как раз восстанавливает Польшу против Украины.

Выступая на проправительственном портале wPolityce, сенатор Ян Жарин, представляющий польскую правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), отметил также, что, по его мнению, польско-украинским переговорам присущ «многомерный кризис». Он вызван «серьезными и глубокими культурными различиями между Польшей и Украиной. Украина не хочет принадлежать римской цивилизации. Она ведет себя, как варвар в исторической памяти… Решение за украинской стороной — хочет ли она быть с поляками и польской культурой?».