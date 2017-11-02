Каир, 2 ноября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Египетский правозащитник Наби аль-Вахш в ходе выступления в эфире одного из национальных телеканалов заявил, что изнасилование можно отнести к «национальному долгу» мужской половины страны, сообщает The Independent.

Олег Филиппов ИА Красная Весна Каир

Критике адвоката подвергся внешний вид современных молодых девушек, которые ходят в джинсах с рваной отделкой. По его словам, это привлекает «нездоровое внимание мужчин».

«Домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный», — заявил он.

В издании отметили, что высказывания адвоката уже вызвали возмущение у представителей египетского Национального совета по делам женщин. Организация намерена пожаловаться на аль-Вахша, поскольку его слова нарушают конституцию страны.

Напомним, ранее специалисты благотворительной организации Thomson Reuters Foundation составили рейтинг крупных городов мира, наиболее опасных для женщин.

Так, самым опасным мегаполисом для женщин является столица Египта — Каир. Рейтинг составлялся по уровню сексуального насилия, доступности образования и медицинских услуг, а также влияния на женщин культурных традиций.