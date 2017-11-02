Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В грязи, темноте, без двора и дороги остались жильцы дома по улице Железнодорожная, 91-А в Южно-Сахалинске. Из-за грубейших нарушений в проекте строительства многоэтажки громадное здание расположено буквально впритык к их дому. Люди требуют от мэрии устранить нарушения. Но вице-мэр Наталья Куприна грозит горожанам «репрессиями», передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Новостройка лишила жильцов дома по Железнодорожной, 91-А света, двора, дороги

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В непосредственной близости к жилому дому по улице Железнодорожной, 91-А возводится самое большое жилое здание в области — на 300 квартир. 12-этажный дом строится в рамках областной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 — 2020 годы». Программа хорошая, нужная, учитывая, что Сахалинская область занимает одно из первых мест в России по количеству туалетов на улице. Однако в ходе проектирования строительства (так жильцам объясняют в мэрии Южно-Сахалинска) программа «не увидела» расположенный рядом жилой дом, в котором живут люди.

До начала стройки у жильцов дома по Железнодорожной, 91-А был двор, была дорога, по которой они могли проехать к дому. Строители начали копать котлован под новостройку, грунт не укрепили, еще чего-то не учли и — дорога, ведущая к дому, обвалилась. Стройка впритык к дому породила непролазную грязь, неистребимые вечные лужи. Новостройка росла, а дом по Железнодорожной, 91-А погружался во тьму — здания расположены едва ли не друг на друге.

Но и это не самое страшное.

Еще несколько месяцев назад, обсуждая очередную жалобу несчастного дома, депутат Сахалинской Облдумы VI созыва Андрей Залпин говорил о том, что новостройка опасна в принципе.

«Все говорят, что там нет даже намёка на сейсмику. И мы сейчас строим по какому-то сомнительному «ивановскому» проекту дом, который в любой момент может превратиться в братскую могилу», — говорил парламентарий.

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Говоря об «ивановских» проектах, парламентарий имел в виду то, что обсуждают в островной столице не первый день. Вице-мэр Наталья Куприна прибыла в Южно-Сахалинск из Иваново.

Напомним, о скандале, связанном с обманутыми дольщиками из города невест — своих обидчиков дольщики разыскали на Сахалине. Одним из них оказался экс-вице-мэр Южно-Сахалинска, уволившийся «задним числом», вторым — проректор СахГУ Константин Строкин. Региональные СМИ писали о том, что Строкин — супруг Натальи Куприной.

Накануне жильцы злополучного дома по Железнодорожной, 91-А в очередной раз призвали вице-мэра Наталью Куприну к ответу. Рассерженная чиновница, в ответ на жалобы людей на грязь, отсутствие солнечного света, дороги и двора, заявила:

«Ну, построили мы этот дом неправильно! Ну, и что — теперь сносить его, что ли?! За всем не уследишь!».

Люди уже были готовы уступить застройщику, компании «Сахалин Строй Инвест», часть двора. Но лишь в обмен на обещание мэрии сделать в оставшейся части двора капитальный ремонт.

И мэрия капремонт даже пообещала. При этом жильцы поставили условие: бумаги они подпишут лишь после того, как мэрия выполнит 50% ремонтных работ. Именно это условие вице-мэру не понравилось. Она предупредила людей, что в ближайшие дни они должны подписать все бумаги и уехала.

«После этого строительная компания перестала о чем бы то ни было просить жильцов. Строители просто стали благоустраивать двор новостройки. Построили бордюр, окончательно перекрыв въезд в наш двор. На наши жалобы представители компании «Сахалин Строй Инвест» заявили, что у них есть команда из мэрии — действовать именно так. А еще госпожа Куприна заявила, что пока она будет вице-мэром, жильцы нашего дома не получат ничего», — написали в своей жалобе в региональное отделение КПРФ жильцы дома по Железнодорожной, 91-А.

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Случайно совпало или нет, но у жильцов несчастного дома вдруг начались проблемы с отоплением — коммунальщики установили какой-то клапан на магистрали, отказываются его открывать, на жалобы не реагируют. У большинства жильцов Железнодорожной, 91-А — маленькие дети, которые мёрзнут и болеют. Но мэрия Южно-Сахалинска, похоже, решила взять людей измором.

«Мы не знаем: чего нам ждать завтра? Ведь если такой человек, как Куприна, вице-мэр города, объявила нам войну, понятно, кто в ней победит. Жаловаться куда-то бесполезно. Мы не понимаем, как представитель власти, партии «Единая Россия», девиз которой «Мы слышим людей», может говорить и делать такие вещи? Наша жизнь стала просто невыносимой. Власть должна быть для людей! А получается, что власть — как коммерческая организация, для которой люди ничего не значат», — написали в своем письме жильцы дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с многочисленными жалобами жителей Сахалина на некачественные новостройки, прокуратура области проводила многочисленные проверки. В июле жители Охи наотрез отказались переезжать из аварийных бараков в новостройки — дома были построены крайне некачественно, люди назвали их «домами-убийцами» и вышли на митинг.

Прокуратура установила многочисленные отступления от проектной документации при строительстве. Прокурор Охи обратился в суд с исковым заявлением, потребовав устранить все недостатки.

Еще одну проверку прокуратура провела по жалобам людей на новостройки в селе Дальнем — дома строились без учета сейсмики. Прокурорская проверка так же стала поводом для мер реагирования.

В 2016 году прокуратура выявила более 800 нарушений в ходе реализации в Сахалинской области программы по переселению из аварийного жилья.

По данным на февраль 2017 года Сахалинская область стала лидером в России по количеству неблагоустроенного жилья с туалетами на улицах.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко распорядился ликвидировать аварийное жилье в регионе к 2020 году. В регионе действуют уникальные программы кредитования. Например, беспроцентная ипотека для курильчан, финансирование из бюджета приобретения жилья многодетным семьям и другие. Но эффект этих программ часто сводят на нет нерадивые строители и муниципальные чиновники.

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