Москва, 2 ноября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Российском императорском доме не намерены смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда», сообщает «Интерфакс».

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Коронация

"Фильм я не смотрел, после трейлера понял, что мне не хочется его смотреть, — заявил директор канцелярии дома Александр Закатов. — Судя по тому, как показан в нем государь, было понятно, что это, прежде всего, не произведение искусства, а товар, очень дешевый и не очень качественный».

По мнению Закатова, образ Николая II категорически не соответствует подлинному образу. Он отметил, что Глава Императорского дома княгиня Мария Владимировна придерживается такой же точки зрения.

На вопрос, планируют ли представители Императорского дома смотреть картину, Закатов ответил отрицательно.

«Матильда» — это продукт, аналогичный голливудской клюкве о России», — заявил он.

Закатов подчеркнул, что понимает тех людей, чьи чувства оскорблены, однако бороться со сложившейся ситуацией запретом нельзя, потому что это «тупиковый путь», который создаёт «лишнюю рекламу».

Напомним, фильм «Матильда» вышел в прокат 26 октября и уже собрал более 1 млн зрителей. Еще до появления на большом экране картина вызвала широкий общественный резонанс.

Так, представители общественного движения «Царский крест» заявили, что «Матильда» — «антироссийская и антирелигиозная провокация». Депутат Госдумы Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру проверить фильм. Некоторые сети кинотеатров отказались от показа фильма из-за угрозы безопасности.