Москва, 2 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Показатель рейтинга доверия граждан президенту России Владимиру Путину в конце октября 2017 года вырос до 52,5%. Показатель одобрения деятельности президента равен 83,5%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Второе и третье место с большим отрывом занимают министр обороны РФ Сергей Шойгу (19,2%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (13,5%).

Лидером антирейтинга по-прежнему является Владимир Жириновский. Не готовы доверить ему решение важных государственных вопросов 29,1% граждан.

До 6,9% вырос рейтинг недоверия к Ксении Собчак после ее заявления о планах стать кандидатом на выборах президента РФ, уровень доверия составил 0,4%.

Оценки работы председателя правительства и кабинета министров в целом к концу октября снизились: до 52,1% и 57,6% соответственно.

Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации немного уступили сентябрьским показателям (Госдума — с 53,2% до 48,2%, Совфед — с 59,7% до 55,5%).

Электоральный рейтинг «Единой России» за месяц поднялся до 52,0%. Показатель ЛДПР изменялся в узком диапазоне 9,7−10,1%, КПРФ — 8,7−9,4%, «Справедливой России» — 4,4−5,0%.

Опросы проведены в октябре 2017 года. В опросах приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивалось 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года рейтинг доверия граждан президенту России Владимиру Путину составлял 52,1%.Напомним, по данным опросов, большинство жителей России хорошо относятся к Путину. У 32% опрошенных он вызывает симпатию.

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