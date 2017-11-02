Москва, 2 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В Москве за новым iPhone X выстроилась живая очередь из порядка 500 человек, 36-е место можно купить за 15 тыс. рублей, сообщает 2 ноября телеграм-канал Life Shot.

Дарья Антонова ИА REGNUM В очереди за новым iPhone X

Отмечается, что люди стали занимать очередь за новым смартфоном почти за двое суток до старта продаж, а около магазина на Тверской даже организовали дежурство.

«Приехали из разных городов. Принесли стулья, пледы, чай — стоять так до завтра», — говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые предприимчивые граждане предлагают продать свое место в очереди. Так, 36-е место стоит 15 тыс. рублей.

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Напомним, в конце сентября в Москве не менее ста человек провели почти всю ночь возле ГУМа, чтобы купить новый iPhone 8. При этом очевидцы сообщали, что девушка, которая была на 61-м месте, купила первое место в очереди за 10 тыс. рублей и ей очень повезло, так как позже она могла продать его уже за 60 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года цена за первое место в очереди, выстроившейся в ГУМ на Красной площади в Москве за новой моделью iPhone 7, составляла 50 тыс. рублей.