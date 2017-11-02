Торнтон, США, 2 ноября, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Три человека скончались о полученных ранений в результате стрельбы у супермаркета Walmart в городе Торнтоне (Колорадо, США), сообщило 2 ноября AP со ссылкой на источник в местной полиции.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

Неизвестный открыл стрельбу возле магазина по неустановленной причине. В результате двое мужчин скончались на месте, одна женщина была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями и там умерла.

В настоящее время сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента, опрашивают свидетелей преступления и пытаются получить от очевидцев описание нападавшего.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы 1 ноября в 18:30 по местному времени (или 03:30 по Москве 2 ноября). На момент прибытия офицера полиции стрельба всё еще продолжалась.

Ранее в США застрелили забаррикадировавшегося в школе родителя. Он захватил в заложники учителя, однако мужчину нейтрализовали быстрее, чем он успел объяснить, в чём причина его поступка.