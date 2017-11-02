Хабаровск, 2 ноября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Квартир в жилом комплексе «Казачья гора» в Хабаровске дольщики ждут 10 лет. Им предлагают подождать еще год. Дольщиков ЖК «Радужный» опять обманули. Сиротские квартиры в долгострое «Твердохлебово» обещают сдать до конца 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

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Жилой комплекс «Казачья гора» в Хабаровске начали строить в 2007 году. СМИ пестрели рекламой: участникам долевого строительства обещали элитное жилье, которого дальневосточная столица еще не видела. В 2017 году долгострою исполнилось 10 лет. Квартир люди не получили до сих пор. Сейчас им сообщили, что сроки сдачи жилого комплекса отодвигаются еще почти на год: на сентябрь 2018-го.

Более того — строительство злополучного дома вообще приостановлено — проектная документация ЖК не прошла госэкспертизу, сообщило ИА Востокмедиа.

«Самое плохое в этой истории то, что сроки сдачи ЖК опять будут перенесены. Это уже очевидно. Мы практически еженедельно бываем на объекте, сейчас работы остановлены — у застройщика нет денег», — рассказал заместитель начальника управления строительства и стройматериалов минстроя Хабаровского края Михаил Волков.

Часть работ, которые невозможно выполнять при низких температурах, строители вообще выполнить не успели. Это также отразится на сроках сдачи дома.

При этом, в первом чтении Хабаровская краевая дума приняла поправки в бюджет, чтобы региональное правительство смогло дать госгарантию застройщику — компании «СамСтрой» — в размере 100 млн рублей. Однако этих денег строителю не хватит и в краевом минстрое надеются, что компания все-таки выполнит свои обязательства в части тех активов, которые у неё есть.

В 2010 году сдать долгострой должна была компания «Мыс», но она обанкротилась. Затем пришел новый застройщик строительная фирма «Виола». Но разобравшись, что к чему, компания попросту отказалась от проблемной стройплощадки.

Когда появилась компания «СамСтрой», дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки — «Казачью гору» обещали сдать в 2015 году, но у застройщика возникли проблемы с финансированием.

«СамСтрой» уже просил госгарантии на 100 млн. Правительство края пошло на встречу. Но предприниматель использовал только 33 млн — срок гарантии закончился. Потом застройщик попросил еще 66 млн. Регион вновь пошел на встречу и выдал гарантию на запрошенную сумму. Через месяц застройщик попросил еще 200 млн.

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Еще один хабаровский долгострой, ЖК «Радужный». Застройщик — компания «ТехноСити», опять обманул людей, которые ждут свое жилье с 2014 года.

31 октября люди пришли, как им было назначено, в надежде получить ключи от квартир. Предыдущий срок был назначен на 1 октября. Но в назначенный час им сообщили, что сдача комплекса опять откладывается на неопределенный срок, и вообще неизвестно — когда его сдадут.

Дольщики рассказали, что их, каждого, обзванивали представители застройщика — приглашали именно на вручение ключей, сообщило ИА Амурмедиа.

Главная причина, по которой «Радужный» никак не сдадут — не сданная в эксплуатацию коммунальная инфраструктура.

В «элитных», как обещали людям, квартирах — плесень на стенах, порванные обои.

Представители Технадзора, Водоканала объяснили, что не могут принять канализацию — колодцы затоплены. Если причины не будут устранены в течение двух недель — в 2017 году комплекс в эксплуатацию сдан не будет.

Плюс ко всему, застройщик задолжал Водоканалу 13,5 млн рублей и погашать долг не торопится.

«У нас просто нервы сдают. Недавно выступал зампред краевой думы Юрий Матвеев, сказал, что к 6 ноября дом сдадут. Один из дольщиков не выдержал и закричал: «Зачем вы людям врёте?!». Ведь понятно же, что за три дня, с учетом праздников, ничего никто не сдаст!», — рассказала дольщица Наталья Прокопенко.

Дольщики «Радужного» уже обращались на «Прямую линию» президента России Владимира Путина. После этого застройщик им пообещал сдать жилье к 1 октября 2017 года, но не сдал.

Сейчас люди не видят иного выхода, кроме как опять обращаться в Кремль.

«В декабре поеду в Москву, буду записываться на приём к министру ЖКХ и строительства Михаилу Меню, к премьеру Дмитрию Медведеву, в приёмную президента вновь буду стучаться. А что еще делать? Если Москва не поможет — у нас просто нет надежды», — сказал дольщик Юрий Журавлев.

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А вот выпускники детских домов и интернатов Хабаровского края дождутся долгожданного новоселья в 2017 году. Свои, гарантированные федеральным законом, квартиры в жилом комплексе «Твердохлебово» они ждут с 2014 года.

В мае 2013 года региональный минстрой заключил контракт с ООО «Капитель» на строительство жилого комплекса на 311 квартир в селе Мирное неподалеку от Хабаровска. Застройщик обещал построить дом за полгода. Но и весной 2015-го жильё готово не было: сдать смогли только три из шести домов. Сейчас подрядчик завершает последние отделочные работы. Завершение строительства ведется под контролем регионального минстроя.

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Как сообщало ИА REGNUM, дольщики ЖК «Радужный» обратились за помощью на «Прямую линию» главы государства. После этого застройщик — компания ТехноСити — озвучила им дату ввода жилья в эксплуатацию — март 2019 года. С 2014 года сроки переносились 5 раз.

Люди потребовали от подрядчика ускорить строительство — они вступали в краевую программу, брали ипотеки, многие снимают жилье, за которое, помимо кредитов, нужно платить.

Застройщик каждый раз обещает людям сдать дома «вот-вот», но каждый раз обманывает.

В федеральном реестре проблемного недостроя в Хабаровском крае значится 7 жилых домов. В их числе еще один долгострой — ЖК «Казачья гора». Обманутые дольщики Хабаровска уже испробовали все методы борьбы за свои права: от митингов и пикетов до обращения к главе государства.