Казань, 2 ноября, 2017, 07:12 — ИА Регнум. В Татарии в четвёртом квартале 2017 года ожидается снижение одного из основных налогов, формирующих бюджет региона. Поступление налога на прибыль может снизиться на более чем 5 млрд рублей к аналогичному периоду 2016 года. Об этом в своём докладе сообщает министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налог

В докладе министра, опубликованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что в целом доходная часть бюджета была исполнена на 199,8 млрд рублей, из которых на налоговые и неналоговые сборы пришлось 182,2 млрд рублей. Из них поступления налога на прибыль составили 62 млрд рублей, то есть 34% ото всех доходов данного сегмента консолидированного бюджета.

Но, несмотря на положительную динамику, по сведениям от крупных компаний дальнейший спад по налогу может превысить 5 млрд рублей. Точнее ведомство будет владеть информацией в ближайшее время, так как 30 октября истёк срок отчётности налогоплательщиками за девять месяцев. После чего будет проведён «тщательный анализ возможных причин снижения налога на прибыль».

По данным из доклада министра, ПАО «Татнефть» заявило о возможном снижении отчислений на 1,612 млрд рублей, ПАО «Нижнекамскнефтехим» — на 1,051 млрд рублей, а ОАО «ТАИФ» — на 490 млн рублей. Малые нефтяные компании могут снизить уплату налогов на прибыль на 393 млн рублей. Отметим, на компании сферы «нефть, газ и их обслуживание» пришлось 47% поступлений налога.

Второй по объёму источник наполняемости казны региона — это налог на доходы физических лиц, на него приходится 27%. За рассматриваемый период в консолидированный бюджет республики его поступило 48,9 млрд рублей — на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Несмотря на это, в отдельных районах темп роста налога за девять месяцев не достиг запланированного уровня», — отметил министр, обратившись к руководству районов и городов с просьбой усилить работу по сбору налогов.

Отметим, спад был по семи районам Татарии, наибольший в Тукаевском — на 12,1%.

Схожие проблемы наблюдались и при сборе земельного налога в шести районах, наибольший спад Камско-Устьинском — на 33%. Несмотря на то, что налога по региону собрали на 3% больше, чем за такой же период 2016 года (5 млрд 488 млн рублей), в отдельных муниципалитетах допущено снижение по налогу, сопровождающееся наличием недоимки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема со снижением налога на прибыль была озвучена на совещании ещё в середине июля 2017 года. Тогда минфин РТ сообщил, что с начала 2017 года порядка 500 предприятий снизили платежи по нему на сумму около 7,8 млрд рублей.

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