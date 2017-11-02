Якутск, 2 ноября, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Якутия продолжает наращивать кредитный портфель. На этот раз республика намерена взять в долг в общей сложности 2,45 млрд рублей, аукционы были объявлены минфином региона на сайте госзакупок 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитование

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Деньги в долг Якутия намерена взять четырьмя суммами: два раза по 660,5 млн рублей и два — по 564,7 млн. Все эти закупки объявлены на открытие невозобновляемой кредитной линии на 3 года. Целью займов указаны финансирование дефицита бюджета Якутии и/или погашение долговых её обязательств.

За использование средств республика намерена заплатить дважды по 188,5 млн рублей и по 161,1 млн. Открыть кредиты выигравшие аукционы банки должны будут в срок до 31 декабря 2017 года. Процентная ставка по кредитам, как ожидает минфин, составит 9,5% годовых.

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Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Якутии по данным на 1 октября составлял 50,2 млрд рублей. Из этой суммы только 12,4 млрд квалифицируются как бюджетные долги и подлежат реструктуризации по инициативе президента РФ Владимира Путина. Деньги в банках занимает не только минфин республики, но и её жизнеобеспечивающие компании.

При этом глава Якутии Егор Борисов считает, что кредиты — это удобно.

«Не возьми мы в своё время на себя повышенные долговые обязательства, не создай дефицит бюджета, не было бы сейчас этих объектов, а все бюджетные средства направлялись бы на текущие расходы, то есть на потребление», — пояснял он.

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Напомним, у Якутии возникли серьёзные проблемы с наполнением бюджета. На исполнение всех прописанных в главном финансовом документе региона расходных обязательств у республики в 2017 году не хватает средств, в связи с чем её правительство было вынуждено секвестрировать бюджет. В итоге сильнее всего пострадала инвестпрограмма: Якутия будет экономить на строительстве и ремонте школ, больниц и детских садов.