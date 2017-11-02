Хабаровск, 2 ноября, 2017, 06:49 — ИА Регнум. В Хабаровске, на базе Дальневосточного института управления РАНХиГС открылся первый в истории ДФО коворкинг-центр «Точка кипения». Здесь должна реализоваться вся дальневосточная повестка. В этом едины руководство Полпредства в ДФО, РАНХиГС и Агентства стратегических инициатив: здесь будут разрабатываться лучшие практики управления и технологического предпринимательства, изучаться передовой опыт стран АТР, внедряться передовые образовательные инициативы, меры по улучшению инвестклимата на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ДВИУ Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, директор ДВИУ Вячеслав Кушнарев на открытии «Точки кипения» в Хабаровске

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В Хабаровске на базе Дальневосточного института управления (ДВИУ) филиала Российской Академии народного хозяйства и Государственной Службы (РАНХиГС) была открыта площадка «Точка кипения».

С приветственным словом к аудитории, в которой даже некоторым членам регионального правительства нашлось место только на подоконниках, поочерёдно обратились Губернатор Вячеслав Шпорт, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг и проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин. Затем директор ДВИУ Вячеслав Кушнарёв и Андрей Силинг подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Но вернемся немного назад, лет на 10, осуществим исторический экскурс в 2007 год. Тогда в Хабаровске случилось происшествие, которое долго и весьма скептически обсуждали все СМИ: с фасада тогда ещё ДВАГСа (Дальневосточная Академия Государственной Службы), где сегодня базируется Дальневосточный институт управления, среди бела дня рухнул балкон, он как раз располагался над центральным входом в нынешнюю «Точку кипения». Благо никто не пострадал. Тогда в этом помещении на 300 квадратных метрах располагался магазин известной брендовой марки одежды.

Видимо уже тогда боги науки выразили своё отношение к происходящему в стенах альма-матер. Но это скорее версия для любителей конспирологии. А вот то, что в 2016 году при новом директоре ДВИУ, назначенному РАНХиГС, и согласованному с правительством Хабаровского края, Вячеславе Кушнарёве помещение приобрело своё прямое назначение — это факт уже реальный. Тогда туда переехала приёмная комиссия института — для ликвидации провала приёмной кампании прошлых лет. Позиция была однозначной — материально-техническая база института должна использоваться по назначению. И надо сказать, что новый директор попал в точку — эта была лучшая приёмная кампания за последние 6 лет, и помимо качественной кампании, не последнюю роль при этом сыграло и центральное местонахождение комиссии. Тем неожиданнее для многих оказалось решение Вячеслава Кушнарёва, после успешного года работы приёмной комиссии, завести на её место «Точку кипения». Говоря простыми словами, хорошо поставленная работа комиссии, это та «синица», которая приносит стабильный доход в отличие от летающего в небе «журавля».

Гамбитом называется начало в шахматной партии, в которой ради скорейшего перехода в нападение жертвуют пешкой или другой фигурой. Так, что же из себя, по сути, представляет эта «Точка кипения», ради которой была принесена «жертва» на перспективу?

Если посмотреть более пристальным взглядом, то можно заметить, что на площадке ДВИУ уже реализуется или будет реализован в ближайшем времени ряд федеральных проектов, организатором которых является РАНХиГС. Вот некоторые из них: «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», «Образовательная программа по развитию моногородов», новый проект «Лидеры России», а также открывающийся в феврале 2018 года филиал «Центра развития регионов». Все эти проекты — плод реализации федеральной политики по подготовке управленческих кадров. Получается, что на базе ДВИУ совместными усилиями уже создан добротный каркас поддержки, остаётся дело за малым, правильно встроить туда новую «точку кипения».

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«Что такое точка кипения? Отвечу коротко. Это когда студенты, в том числе и ДВИУ, проводят всё своё свободное время здесь, и помогают власти и бизнесу понять, как лучше развивать территорию нашего Хабаровского края», — пояснил куратор вышеперечисленных федеральных проектов, проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин.

Вот, получается, ради чего весь сыр-бор — «задержать», а также — привлечь лучшую молодёжь на площадку «Точки кипения», как вам в качестве стратегии будущей приёмной кампании ДВИУ? Тогда становится понятен смысл «жертвы» и планов на строительство в ближайшем времени нового учебного корпуса.

«Ключевая роль нашего форпоста на ДВ — Дальневосточного института управления — заключается именно в правильной модерации на площадке «Точки кипения», выраженной в качественной подготовке мероприятий и правильному их сопровождению.», — сказал Дмитрий Буташин.

Так же Буташин, обозначил и роль власти в этих процессах, как минимум на начальном этапе: большую часть инициатив по выдвижению на «Точку кипения» социально значимых и бизнес идей должны на себя взять именно муниципалитеты и регионы Дальнего Востока в рамках существующей федеральной повестки.

В первый же день работы площадки на суд экспертов было вынесено сразу 4 социально — значимых проекта.

«В планах у нас эту площадку сделать на постоянной и регулярной основе, которую мы будем стараться наполнять очень интересными, значимыми, практикоориентированными событиями и действами. Это стало возможным в первую очередь благодаря аккумулированию ДРЦРГО, имеющихся у ДВИУ ресурсов и потенциала и как следствие интеграции нашей площадки в «точку кипения», — сказал руководитель Дальневосточного ресурсного центра развития гражданского общества (ДРЦРГО), член Общественной Палаты Хабаровского края Юрий Березутский.

Как будет заполняться хабаровская «Точка кипения» проектами из субъектов ДФО пока сказать сложно, многое будет зависеть от активности глав этих регионов. Пока же на старте проекта большую активность проявляют власти именно Хабаровского края уже предварительно забронировав более 100 форсайт-сессий.

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«Это первое на Дальнем Востоке и, надеемся, не последнее пространство, которое будет востребовано и обеспечит доступ ко всем нашим методикам и наработкам. Дальний Восток уверенно сможет выпускать специалистов и создавать высокотехнологичные проекты, в том числе, в рамках программы цифровой экономики», — поделилась мнением директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству, Минобрнауки, Минвостокразивтия и Агентству по развитию человеческого капитала разработать программу по подготовке кадров для удовлетворения потребностей работодателей и инвесторов, приходящих в ДФО. Об этом глава государства заявил в ходе Восточного экономического форума 7 сентября 2017 года во Владивостоке.

Одной из площадок, на которых будут готовить таких специалистов выбрана РАНХиГС. Здесь будут осуществлять подготовку кадров специалистов для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, среди которых ТОРы, свободный порт, дальневосточный гектар.

Для этого на базе филиала РАНХиГС — Дальневосточного института управления — создан Центр развития регионов, который начнет свою работу с 1 февраля 2018 года.