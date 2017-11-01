Рим, 2 ноября, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Береговая охрана Италии сообщила о гибели семерых нелегальных мигрантов, которые направлялись в Европу из Ливии по Средиземному морю, передает Reuters.

Mstyslav Chernov / Unframe В море

Тела погибших были обнаружены в море в ходе восьми операций береговой охраны на юге Италии, в результате которой были задержаны судна с 900 беженцами на борту.

Все операции были проведены береговой охраной и военно-морскими силами Евросоюза в течение суток. В настоящий момент все задержанные нелегальные мигранты транспортируются в Италию.

Напомним, также 1 ноября береговая охрана Ливии задержала два судна с нелегальными мигрантами, направлявшихся в Италию. Общее число мигрантов на двух резиновых судах составляло 299 человек.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года из Ливии в Италию по морю добрались не менее 111 тыс. беженцев. Службе береговой охраны Ливии за тот же срок удалось предотвратить транспортировку около 18 тыс. нелегальных мигрантов.