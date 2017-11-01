Багдад, 2 ноября, 2017, 02:24 — ИА Регнум. Правительство Ирака угрожает возобновить боевые действия против Иракского Курдистана, передает Reuters.

U.S. Department of Defense Иракские курды

Согласно заявлению правительства, курды не исполняют условий перемирия, а просто «выигрывают время» для укрепления своих позиций.

«В ходе переговоров курды перемещали свои силы и строили новые укрепления, — говорится в заявлении. — Мы этого не допустим: федеральным силам поручено защищать (оспариваемые) районы».

Напомним, в середине октября Багдад направил войска в спорные районы на границе с Иракским Курдистаном, занятые курдскими отрядами пешмерга. В результате столкновений обе стороны понесли потери.

Региональное правительство Курдистана призвало прекратить столкновения и пообещало заморозить результаты референдума о независимости, который является основным «камнем преткновения» между Багдадом и Эрбилем.