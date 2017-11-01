Кишинёв, 2 ноября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что молдавско-приднестровский конфликт разрешится, когда «Россия и Запад договорятся продемонстрировать «историю успеха» в Молдове», а в самой Молдавии придут к власти «промолдавские силы», под которыми подразумевается сам Додон. «Я надеюсь, что в ближайшие два-три года такое «геополитическое окно» появится. Для нас важно сохранить мир, наращивать сотрудничество между двумя берегами Днестра. Для этого необходимо создать после выборов 2018 г. промолдавское большинство в парламенте, которое будет выступать за сохранение нейтралитета, выступит против объединения с Румынией и интеграции в НАТО, форсируемом нынешним правительством под нажимом Запада», — сказал Додон в интервью ТАСС.

Presedinte.md Игорь Додон

Молдавский президент пожаловался, что в Приднестровье политики и представители деловых кругов «не заинтересованы в возобновлении переговоров». Их стратегия, по словам Додона, — «нагнетать напряженность и взывать о помощи, в том числе финансовой, к Москве». Додон считает это «очень недальновидной стратегией, губительной для граждан обоих берегов Днестра».

Додон призвал обсуждать вопросы приднестровского урегулирования «с тем, кого избрал молдавский народ и за которым видна ясная перспектива», — то есть с самим Додоном. Что касается формулы урегулирования, то она, по словам молдавского президента, «уже определена и закреплена в многочисленных документах, которые подписали посредники и гаранты урегулирования, — ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и ЕС». «В них Приднестровье определено как часть РМ, наделенная особым статусом. Теперь надо договориться о разделении полномочий в объединенной стране. И здесь давлением ничего не решить — в Приднестровье живет около 200 тыс. российских граждан, и Москва их в обиду не даст», — подвел итог Игорь Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон ранее высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Примечательно, что Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября 2016 года при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организованно привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3—4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Додон, отметим, является открытым сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».