Москва, 2 ноября, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Прирост общего дохода долларовых миллиардеров из России с 1 января по 1 ноября 2017 года составил $22,5 млрд, сообщает Bloomberg.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, на первом месте среди 26 других миллиардеров находится Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь». В общем рейтинге миллиардеров его фамилия размещена на 50-й строчке.

Капитал Мордашова оценивается в $18,9 млрд, а прирост с начала года составил $1,94 млрд.

На втором месте находится Владимир Потанин, председатель совета директором ГМК «Норникель». Место в общем рейтинге — 52. Общее состояние — $18,5 млрд, прирост доходов с начала года — $1,85 млрд.

На третьей позиции находится Владимир Лисин, председатель совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Место в общем рейтинге — 64. Общее состояние — $16,6 млрд, прирост доходов с начала года — $3,44.

Четвертое место занимает Виктор Вексельберг, председатель совета директоров компании «Ренова». Место в общем рейтинге — 69, общее состояние — $16,2 млрд, прирост доходов с начала года — $1,97 млрд.

Пятая строчка — Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк». Место в общем рейтинге — 70, общее состояние — $16,1 млрд, прирост доходов с начала года отрицательный: — $1,17 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября общий доход российских миллиардеров увеличился на $17 000 млн с начала года.