Берлин, 1 ноября, 2017, 23:57 — ИА Регнум. «Зеленые» и ХДС/ХСС в очередной раз не сходятся во мнениях, и в этот раз дело касается политики обороны и безопасности, сообщает Die Welt. На протяжении четырех лет Агнешка Брюггер, депутат от партии «Зеленых», была ярым противником действующего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, и сейчас это может стать очередным камнем преткновения на пути к коалиции «Ямайка».

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть... 1977

Напомним, что 30 октября четыре партии — ХДС, ХСС, партия «зеленых» и СвДП, — начали новый раунд консультаций по формированию правительственной коалиции. Первые консультации прошли на удивление гладко, однако позже обнаружились серьезные противоречия по проблемам беженцев и климата. Уже в четверг состоится очередной раунд переговоров, в ходе которого стороны обсудят вопросы внешней и оборонной политики.

«Зеленые» на данный момент считаются, пожалуй, самым сложным партнером в процессе формировании правительственной коалиции. Разногласия коснулись как вооружений, так и расходов на оборону, под большим вопросом также оказалось будущее ядерного участия Германии в НАТО. Например, «зеленые» выступают против дислоцирования американского ядерного оружия в немецком Айфеле, с чем абсолютно не согласны ХДС/ХСС и свободные демократы.

Нет согласия между партиями и в отношении расходов на оборону. В НАТО заявлена головная цель: страна-член должна тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. «Зеленые» против дальнейшего увеличения расходов на оборону, которые в настоящее время составляет около 1,2% от ВВП Германии. Свободные демократы и вовсе предлагают тратить 3% от ВВП на оборону, дипломатию и развитие.

«В контексте сетевой безопасности мне представляется разумнее рассматривать дипломатию, содействие международному развитию и оборону вкупе, и в будущем тратить на эти цели 3% нашего ВВП», — сказал Ламбсдорф, парламентер от СвДП, об этом сообщает Die Welt.

Возможно, именно этот подход и станет в итоге компромиссным. Однако, по мнению экспертов, намного сложнее будет сотрудничать с «зелеными» в вопросах экспорта вооружений и оперативного развертывания бундесвера.

По-прежнему остается неясно, как Германия отреагирует на предложения по безопасности и обороне президента Франции Эммануэля Макрона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер до сих пор держит французского лидера в «подвешенном состоянии». Ламбсдорф также предложил обновить Елисейский договор, символ франко-германской дружбы. Тем самым предполагается, что ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН и самая мощная экономика Европы смогли бы координировать свою внешнюю политику в Организации Объединенных Наций, однако пока эта цель представляется политикам малореалистичной.