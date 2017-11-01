Тегеран, 1 ноября, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Участники переговоров в Тегеране согласовали свои позиции по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, заявил 1 ноября журналистам Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Хасана Рухани

Глава российского государства отметил, что в Тегеране в трехстороннем формате с президентами Ирана и Азербайджана были обсуждены проблемы иранской ядерной сделки, сирийский кризис и вопросы безопасности.

«Мы подробно оценили ситуацию с безопасностью в регионе, вопросы, связанные с договором по иранской ядерной проблематике и, разумеется, по ситуации в Сирии поговорили подробно. Я хотел бы отметить, что мы работаем с Ираном весьма продуктивно. Нам удаётся согласовывать позиции по сирийской проблематике», — отметил Владимир Путин.

Напомним, президент России 1 ноября прибыл с визитом в Тегеран.

Стоит отметить, что ранее трёхсторонние переговоры Россия — Иран — Азербайджан были запланированы на 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Рухани и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тегеране обсуждалась ситуация в Сирии, правовой статус Каспия и кризис вокруг ядерной сделки мирового сообщества с Ираном, созданный действиями руководства США.