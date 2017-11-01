Тегеран, 1 ноября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Россия, Иран и Азербайджан будут укреплять энергетическое и нефтегазовое сотрудничество, сообщается 1 ноября в совместном заявлении президентов Владимира Путина, Хасана Рухани и Ильхама Алиева.

Kremlin.ru Владимир Путин, Хасан Рухани и Ильхам Алиев

Страны планируют углубить взаимодействие на международных энергетических площадках, а также в нефтегазовой и нефтехимической сферах.

Кроме того, Россия, Тегеран и Баку намерены совместно вести разведку и разработку нефтегазовых месторождений, а также призвали соединить электросети трех государств.

«Стороны отмечают ключевую роль РФ, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран в устойчивом функционировании региональных и мировых энергетических рынков, поддерживают расширение сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировке и своповых поставок нефти, а также углубление взаимодействия на международных энергетических площадках», — цитирует ТАСС заявление, сделанное по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Рухани и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошли 1 ноября в Тегеране. В рамках этих переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, правовой статус Каспия и кризис вокруг ядерной сделки мирового сообщества с Ираном, созданный действиями руководства США.