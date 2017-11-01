Москва, 1 ноября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Выполнение работ по так называемой «метеозащите» или попросту разгону облаков в Москве во время праздничных мероприятий 4 и 7 ноября обойдется казне города в 196 млн рублей. Такие данные следуют из материалов, размещенных на портале государственных закупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

В «метеозащите» будут задействованы до 10 спецсамолетов Ан-12, один Ан-26 и 10 ЯК-42.

Для изменения погодных условий будут применяться гранулированная кислота, жидкий азот, порошкообразный реагент (специальный цемент).

Заказчиком данных работ является ГКУ «Экспертавтодор».

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства.

7 ноября 2017 года — день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.