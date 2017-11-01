Ереван, 1 ноября, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Для нашей безопасности, в первую очередь энергетической, атомная энергетика всегда будет присутствовать в Армении, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью РИА Новости.

ChNPP Армянская АЭС

На вопрос о том, когда будет закрыта Армянская АЭС после истечения срока российско-армянского контракта по модернизации АЭС (после 2026 года) или раньше, ведь соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом содержит пункт, предусматривающий закрытие АЭС, Саргсян заявил, что эти дискуссии инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности.

«В проекте соглашения с ЕС этот пункт сформулирован по умолчанию, имея в виду объективный срок эксплуатации Мецаморской АЭС. Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС», — сказал Саргсян.

Он напомнил, что финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.

Саргсян особо подчеркнул, что АЭС действует в полном соответствии с критериями МАГАТЭ, и это — заключение международных специализированных учреждений. По его словам, выполняются мероприятия по повышению проектной и эксплуатационной безопасности, а также по модернизации.

«Так что Мецаморская АЭС как минимум до 2027 года будет работать. Мы считаем, что для нашей безопасности, в первую очередь энергетической, атомная энергетика всегда будет присутствовать в Армении», — резюмировал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским Союзом», которое планируется подписать 24 ноября 2017 г., содержит пункт о закрытии Армянской АЭС.

Текст соглашения 14 октября был опубликован на официальном сайте совета ЕС. Во второй главе соглашения, которая озаглавлена «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность» говорится, что стороны должны сотрудничать по вопросам энергетики на основе принципов партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и предсказуемости.

Сотрудничество должно включать, в частности: «Закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие дорожной карты или плана действий с учетом необходимости заменить её новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения».

Данный пункт стал причиной бурных обсуждений в Армении. По этому поводу власти Армении на самом высоком уровне несколько раз заявляли, что Армения не собирается отказываться от атомной энергетики.

27 октября на заседании Совета безопасности по атомной энергетике при президенте Армении Серж Саргсян сказал, что для Армении сохранение и развитие атомной энергетики остается стратегическим направлением, что отображено в принятой в декабре 2015 года программе правительства «Направления долгосрочного (до 2036 г.) развития энергетической сферы Республики Армения».

20 октября министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян выразил уверенность, что Армения должна построить новую атомную электростанцию.

«Совершенно другой вопрос, какой мощности и с помощью каких технологий мы построим новую станцию», — сказал Манукян.

Министр рассказал, что в мире появились новые технологии, которые позволяют строить атомные станции в 50 мВт, которые довольно мобильные, сейсмостойкие и безвредные для окружающей среды.

«По этой технологии мы можем построить АЭС мощностью кратную пятидесяти. 50, 100, 150, 200 мВт и т.д. Это означает, что резко сокращаются инвестиции в строительство новой АЭС и мы получаем возможность построить атомную станцию малой мощности, а потом при необходимости увеличить мощность», — сказал Мартиросян.

По словам чиновника, есть также другая технология, которая позволяет строит атомные станции мощностью 200 мВт.

По словам министра, правительство решит мощность новой АЭС и технологию её строительства в ближайшие два года.

«За ближайшие два года у нас будет научно обоснованная и подтвержденная нашими коллегами из МАГАТЭ оценка того, сколько времени еще можно будет эксплуатировать действующую станцию. В течение двух лет у нас также будут результаты испытания модульного реактора малой мощности, и мы поймем, какие в мире есть новые технологии, которые можно задействовать в Армении», — подчеркнул Манукян.