Москва, 2 ноября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. В марте в России должны состояться выборы президента. Официальная кампания еще не объявлена, но возбуждение определенных игроков уже зашкаливает, сообщает ИА REGNUM. В бой вступают представители прекрасного пола: Ксюши, Кати, Лены, Анфисы. Ждем Наталью и других? Пробил их «звездный час» по спасению Отечества? Или это лишь повод лишний раз попиариться и поднять «личные дивиденды»? О ситуации накануне выборов рассуждает руководитель Центра стратегических инициатив и прогнозов Алексей Чернышов:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Особо активно в бой вступила вице-представитель небезызвестного ранее «Дома-2». По стране звучит томное «Ксюша», «Ксюша», «Ксюша»! Старшее поколение помнит по прежней жизни популярную певицу, у героини которой была «юбочка из плюша» и «русая коса». Она, так же как и нынешняя Ксюша, завораживала массовую публику своей непосредственностью и драйвом. Но в данном случае речь-то о серьезном, о выборах. Нет программы действий? Ну и что. Ведь в фильме «День выборов» вполне четко показана сермяжная правда жизни, что за деньги и при административном ресурсе можно избрать любого…

Непритязательный обыватель объяснит для себя это тем, что избирательному процессу хотят придать динамику и свежесть, разбудить «спящую» народную массу. Заодно реализовать задачу предвыборных кремлевских штабов — обеспечить высокую явку. А значит, и легитимность выборов и власти. Ну что в этом плохого?

Маститые эксперты на все лады с пафосом обсуждают, как бы Ксюша могла донести до «верха» установки либеральной публики и оппонировать «Самому»! Правда, в этой связи не понятно, а что, у нас правительственные структуры не знают чаяний либерального лагеря, коли вся их политика соткана из лоскутов радикального неолиберального курса?

«Ксюша» становится уже собирательным образом. Уже даже не столько конкретным человеком, сколько доминирующим принципом, подходом к теме выборов как таковым. При этом вообще не понятно, как Ксюша может нести какой-то месседж, если выступает «против всех», как троцкист: ни войны, ни мира, а армию — распустить. Такая вот Баба-Яга в тылу врага, которая при необходимости может и против самого Кащея Бессмертного выступить не побояться. Так ведь доиграться можно и до того, что власть пошлют куда подальше…

Действуют такие «Ксюши» по-революционному, как говорится, «по-наполеоновски»: главное — ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет. И битва гламура начата. Самые эпатажные темы озвучиваются в эфире и выплескиваются на головы обескураженных от такого напора граждан. Тут вам и статус Крыма, и вынос тела Ленина из Мавзолея, и роспуск парламента… Нетрудно, в общем-то, предположить, что следующими по счету будут темы, связанные с легализацией однополых браков, разрешением применять легкие наркотики (надеюсь, что всё же до тяжелых не дойдет), необходимостью передачи японцам Курильских островов в силу их удаленности от столицы и вообще ненужности…

Видимо, в высоких кабинетах рулящие выборами посчитали, что появление на сцене Ксюши&Co широким народным массам понравится. Ведь собирают же шоу у Малахова и Урганта кучу людей перед экранами. И пусть говорят, обсуждают на своих «кухнях». А потом на общем экстазе придут и проголосуют. Но не «за» Ксюшу и ей подобных, а против. То есть, читай, за действующую власть, за стабильность, консерватизм и несменяемость. Просто потому, что не выдержат надругательства над здравым смыслом и Конституцией. Не захотят идентифицировать себя с балаганом в таком важном и сакральном формате практик, каковыми должны являться выборы. И уж тем более главы государства Российского! Но пока механизм будущего проведения выборов раскручивается так, что люди просто могут массово не пойти выборы, посчитав их несерьезными, и сработает известный принцип бумеранга: за что боролись, на то и напоролись. Стоит ли в сто первый раз наступать на одни и те же грабли?

Может быть, мы ошибаемся, и это такая креативная ставка на молодежь, на будущее? Ведь в последнее время мы видим, как активно обрабатывается эта категория населения. А тут такой повод. Активизировать молодое поколение путем понятных и близких им форматов практик, каковыми является шоу-бизнес. В этом смысле вспоминается сценка из начала 2000-х годов. В кабинет мэра одного из региональных центров перед выборами депутатов муниципального уровня входит местный пиарщик и предлагает на согласование вариант привлечения молодежи к выборам. По его сценарию, для выступления на главной площади города надо пригласить такие группы, как «Несчастный случай», «Ногу свело» и «Крематорий». На мое замечание, что какое-то уж зловещее звучание приобретает такой набор названий сам по себе, от только нервно махнул рукой. Мол, он лучше знает, что нужно делать. Выступления нанятых групп состоялось на радость подрастающему поколению. Но на выборы они не пришли. А зачем? По поводу их будущего, которое в слогане принадлежит молодым, на деле уже давно позаботились взрослые и решили за них, как им жить.

Невдомек сильным мира сего, что молодежь другая. Она в большинстве своем хочет соблюдать законы, жить по совести и реализовать себя. То есть созидать. Ей же предлагают «Ксюшу» как олицетворение той части «золотой молодежи», для которых главным законом и мерилом жизни является бабло и сиюминутная слава.

В этом смысле при организации выборов ничего по сути не меняется. Несмотря на появление КОИБов, прозрачных урн, видеофиксаторов и так далее. Потому что в основе своей конституционная норма — это не арифметическая процедура голосования, а системный выбор! Представление ценностных и смысловых моделей настоящего и будущего, активная и продуктивная дискуссия граждан, экспертного сообщества и власти. В процессе сегодняшних практик общественный договор между властью и жителями не формируется. Его спускают «сверху» в качестве «прокрустова ложа».

На политической поляне разворачивается очередной спектакль. Массовка — на подтанцовках в ожидании солиста. Люди не хотят быть в очередной раз быть обманутыми. Они всё больше чувствуют, что нормальных системных кандидатов мы снова не увидим. А выборы пройдут в форме театрализованного шоу. Для Запада, чтобы показать буйство демократии, которое выплескивается из берегов.

Выборный марафон в формате фастфуда — это значит, быстро накормить и напоить до отвала, чтобы голова больше не думала ни о чём, кроме жвачки и жрачки. А если не хватает хлеба, то нужно прибавить зрелищ. Таков классический сценарий развития событий.

Граждане хотят другого: обстоятельного диалога о ситуации в стране, получения исчерпывающих ответов на интересующие их вопросы, в том числе с учетом глобальных изменений в мире. Когда же у политического истеблишмента наступит какая-то адекватная происходящему реакция? Хотя бы в режиме самосохранения? Возбуждение масс ведь в одночасье может стать непредсказуемым. Уроки отечественной истории 100-летней давности игнорировать не стоит.