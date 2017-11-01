Киншаса, 1 ноября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Свыше 500 тыс. человек вынуждены были покинуть Демократическую Республику Конго (ДРК) за последний год, сообщает 1 ноября Reuters.

Беженцы

Норвежский совет по делам беженцев, озвучивший данную информацию, предупредил о том, что данное государство находится на грани смертельной опасности.

Четырехлетний военный конфликт между различными этническими группами страны привел к гибели сотен людей, а также к бегству многих тысяч человек в соседнюю Замбию.

Внутренние противоречия обострились за последние месяцы, причиной чему стал отказ президента страны Джозефа Кабилы уйти в отставку после истечения срока своих полномочий.

В октябре ООН объявила о чрезвычайной гуманитарной ситуации третьего уровня в стране. Эта максимально возможная классификация поставила ДРК на один уровень с такими странами, как Ирак, Сирия и Йемен.

Помимо 500 тыс. беженцев, покинувших страну, порядка 4 млн человек были переселены внутри страны. Из них более 80% не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Причиной внутренних конфликтов стали противоречия между народностями банту и тва, которые не равны в своем положении.