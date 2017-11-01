Санкт-Петербург, 1 ноября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Петербурге поддержали новые правила согласования архитектурного облика зданий, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты Законодательного собрания 1 ноября приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Как пояснил единоросс Сергей Никешин, документ должен привести градостроительное законодательство Петербурга в соответствие с изменениями Градостроительного кодекса РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Ранее в Петербурге согласование архитектурного облика привязывали к выдаче градостроительного плана, но по решению суда эту норму придется отменить.

Никешин предлагает сохранить такой механизм, но привязать требование о необходимости согласования архитектурного облика к выдаче разрешения на строительство. По его словам, Смольный и комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) поддерживают такое решение. «Нам дано право определять процедурные моменты в области подготовки градостроительной документации», — сказал Никешин.

«Яблочники» Михаил Амосов и Борис Вишневский предложили разграничить действие нормы территориально и, возможно, освободить от нее спальные районы.

«Она актуальна для центра (Петербурга) и (города) Пушкина, а не для «Гражданки» и поселка Володарский, где кто-то захочет построить свой частный дом, и вынужден будет получать согласование, не очень известно, зачем», — сказал Амосов.

Однако, как заметил Сергей Никешин, согласованием будет заниматься не один человек, а градсовет, который будет рассматривать не только облик здания, но и компоновку объекта в целом, его соотношение с соседними постройками.

«Архитектура является серьезным элементом воспитания культуры. У нас дети живут и в центре, и на окраинах, это воспитывается с детства», — подчеркнул Никешин. В свою очередь Амосов предположил, что архитектура в спальных районах может обеднеть, как произошло в Советском Союзе при согласовании фасадов всех «хрущевок».

«Справедливоросс» и известный петербургский градозащитник Алексей Ковалев поддержал принятие законопроекта, заметив, что мировые практики подстегивают Петербург в направлении согласования архитектурного облика зданий что в центре, что на окраине, вопреки козням неких «американских советников».

«Наши градостроительные правила нынешние, по которым живет вся страна, придуманы американскими советниками, ими же написан новый Градостроительный кодекс. И только что я прочитал в одной статье хорошую фразу, совершенно правильную, что они учили нас действовать, как они хотят, но совсем не так, как делается у них в стране. Они научили российских законодателей и муниципалитеты вообще наплевать на какую бы то ни было архитектурную составляющую градостроительных планов развития, отказаться от государственного или муниципального регулирования архитектурного облика, чтобы девелоперы или инвесторы могли развивать, как им хочется, территорию городов или других населенных пунктов. Такого нет нигде в мире. Везде в мире архитектура находится в пристальном внимании властей, и все обсуждают эти проекты, особенно крупные, если же какой-то из них не соблюдает правила, он не может быть осуществлен», — сказал Алексей Ковалев.

После окончательного принятия документа решением Заксобрания изменения будут внесены в закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства».