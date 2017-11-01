Санкт-Петербург, 1 ноября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Представители малого бизнеса Петербурга провели митинг, по итогам которого приняли обращение на имя президента России со своими претензиями в адрес властей Северной столицы, сообщает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Митинг представителей малого бизнеса

Организатором акции, состоявшейся вечером 31 октября у Финляндского вокзала, стало региональное общественное объединение «Содействие малому бизнесу». Впрочем, рядом со сценой митинга можно было увидеть и автобус с логотипом КПРФ. По разным оценкам, на митинге присутствовало от 200 до 250 человек.

«Тема нашего митинга — нет политике комитета имущественных отношений в отношении малого бизнеса. Результаты работы комитета на сегодняшний день — это банкротства предпринимателей, это потеря тысяч рабочих мест, это недополучение бюджетом города средств от аренды и налогов», — заявила председатель организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

Это уже не первая акция предпринимательского сообщества. Резолюция предыдущего митинга была направлена губернатору Георгию Полтавченко. Но поскольку, по мнению активистов, «существенных результатов это не принесло», новый документ с описанием ситуации в отрасли решено отправить на имя президента Владимира Путина.

Как утверждают участники акции в своем обращении, чиновниками Смольного реализуется политика по уничтожению предприятий малого бизнеса путем ограничения доступа к аренде земельных участков под размещение объектов потребительского рынка и бытового обслуживания населения.

Резкой критике со стороны малого бизнеса подверглась практика отказа властей в заключении договора на размещение объекта на новый срок, а также резонансный проект постановления городского правительства по увеличению до 100 метров зоны вокруг вестибюлей метрополитена, в которой запрещено размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Еще один пункт резолюции митинга говорит о недопустимости исключения из схемы НТО участков, объекты на которых были введены до формирования этой схемы.

Предприниматели просят у президента принять меры по отстранению от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова, одновременно занимающего должность председателя комитета имущественных отношений (КИО).

Отметим, что деятельность КИО вызывает наибольшее недовольство участников акции. В их руках были лозунги: «КИО уничтожает малый бизнес в СПб», «Сильный малый бизнес — сильная страна», «Чиновников КИО — к персональной ответственности за уничтожение каждого предпринимателя!», «Ярмарочная торговля для всех, а не только для коррупционеров».

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, не все представители бизнеса, пришедшие на акцию, занимаются именно торговлей. Но общая проблема — арендные ставки, которые диктуются городом.

Что же касается предполагающейся запретной «стометровки» у метро, которая официально объясняется необходимостью принятия мер по предотвращению терактов, то предприниматели не верят аргументам чиновников, считая их «верхом цинизма», с помощью которых власти решают свои вопросы.

Еще одно пожелание, прозвучавшее со сцены митинга, — передать законотворческое право от КИО другим комитетам Смольного, которые, по мнению предпринимательского сообщества, более компетентны и не настроены на разрушение малого бизнеса.

Резолюция, о которой шла речь, собрала на месте митинга 204 подписи. В целом — около 400. По словам организаторов, документ отправится в Москву уже 1 ноября, поскольку предполагается приложить к нему еще некоторое количество подписей.