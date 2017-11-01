Пекин, 1 ноября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о создании армии мирового уровня к 2050 году, сообщает 1 ноября Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР. Армия

Подобное заявление вызвало опасения соседей Китая, но эксперты считают, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пока не представляет стратегической угрозы.

В настоящее время военный бюджет КНР в три раза меньше, чем в Соединенных Штатах, имеющих сильнейшую армию в мире. Однако Пекин на протяжении 30 лет наращивал военное финансирование.

«Мы должны стремиться полностью трансформировать вооруженные силы, чтобы создать армию мирового класса к середине XXI века», — подчеркнул Си Цзиньпин, выступая перед 2 тыс. 300 делегатами коммунистической партии Китая.

Данное заявление, как считает военный эксперт Наньянского технологического университета в Сингапуре Джеймс Чар, было скорее сделано для представителей определенных политических кругов внутри страны, нежели как вызов международному сообществу.

Напомним, 18 октября в Китае открылся XIX съезд Коммунистической партии, знаковое событие, которое определяет основные направления внутренней и внешней политики КНР на ближайшие годы.