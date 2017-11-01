Москва, 1 ноября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Российские ученые выявили у человека новый штамм птичьего гриппа H5N8, который ранее наблюдался только у птиц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Городецкая Инна Александровна. На птицеферме. 1957

По ее словам, при исследовании сывороток крови людей, которые ухаживали за птицами, были обнаружены антитела к вирусам гриппа H5N1 и H5N8 практически без клинических появлений. Следовательно, отметила она, преодолен порог межвидового перехода.

«Мы очень надеемся, что (вирусы — прим. ИА REGNUM ) не дадут каких-то негативных результатов, но, боюсь, что эти мои надежды не будут оправданы», — цитирует Попову Life.

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Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящий момент пять российских регионов находятся в зоне риска по заболеваемости птичьим гриппом: Крым, Дагестан, Астраханская область, Краснодарский и Ставропольские края.

Попова уточнила, что с начала 2016 года вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в 48 странах Африки, Азии, Северной Америки и Европы, при этом чаще всего вирус H5N8 был выявлен в Германии, Франции и Венгрии.

Напомним, ранее китайские ученые, изучающие эволюцию вируса гриппа H7N9, обнаружили, что мутация вируса смертельно опасна для курицы и несет серьезную угрозу для человека.