Москва, 1 ноября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Более половины жителей России (58%) являются бедными людьми. Количество богатых людей составляет 24%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Бонифацио Веронезе. Богач и бедняк

Главные причины бедности — низкие доходы (48%), нехватка рабочих мест, безработица (31%), высокие цены (8%).

Бедность, как считается в нашем обществе, способствует развитию худших качеств (37%) или никак не влияет на человека (37%); в её облагораживающее воздействие верят 13% граждан РФ.

Что же касается богатства, то здесь единодушия больше. Так, по мнению 50% опрошенных, оно портит, по мнению 28% — не сказывается на человеке.

Разницу в доходах бедных и богатых в нашей стране почти все называют большой (94%). В последнее время, считают 73% опрошенных, она увеличивается.

63% респондентов говорят о том, что разница между доходами бедных и богатых мешает развитию России. У противоположной точки зрения 8% сторонников, среди молодых — почти вдвое больше: 14%.

Государство должно стремиться к тому, чтобы разница в доходах между богатыми и бедными была меньше (49%) или вообще исчезла (37%).

Для того, чтобы разница в доходах нивелировалась, государству следует в первую очередь повысить низкие доходы и бороться с безработицей, ввести прогрессивный налог, ужесточить борьбу с коррупцией, воровством и развивать экономику.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 8 октября года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (61%) самой серьезной проблемой считают рост цен. Эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет.

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