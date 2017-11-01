Якутск, 1 ноября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Продолжение санкционного давления на Россию — это, в первую очередь, стимул развиваться для нашей страны, а также попытка США взять верх в мировой экономике и политике. Такое мнение 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Читайте также: Госдеп: США надавят на Россию санкциями через «союзников и партнеров»

«Это попытка удара по экономикообразующей нефтегазовой отрасли промышленности России. Вместе с тем от санкций при возможном их принятии пострадают кроме российских нефтегазовых компаний сами союзники и партнёры американцев», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, вводя запрет на сотрудничество с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, США таким образом стимулируют российские нефтегазовые компании финансировать отечественные научные институты в исследованиях технологий в этом направлении.

«Новое руководство США, вероятно, хочет ослабить Евросоюз, чтобы доминировать в мировой политике и экономике, не осознавая, что мир изменился, — также отметил Юрий Данилов. — Следует учитывать, что у нашей страны есть такие крупные дружественные страны, как Китай и Индия, которые заинтересованы в поставках нефти и газа и могут вытеснить страны Запада во главе с США и в технологическом сотрудничестве в этой сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный департамент США заявил о намерении работать со своими союзниками и партнёрами по вопросу применения санкций. С 29 января 2018 года фигурирующим в актуальных санкционных списках российским компаниям нельзя будет без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэскпорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российского капитала.