Госдеп: США надавят на Россию санкциями через «союзников и партнеров»

Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Санкционное давление США на Россию будет продолжено через американских «союзников и партнеров», говорится в сообщении, распространенном Государственным департаментом.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами по вопросу применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское министерств финансов 31 октября сообщило о запрете на сотрудничество с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, введенном для всех физ‑ и юрлиц в юрисдикции ведомства.

Это касается тех российских компаний, которые фигурируют в актуальны санкционных списках, а также тех, которые попадут в них к моменту активации запрета.

Теперь всем этим категориям, начиная с 29 января 2018 года нельзя будет без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэскпорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российского капитала.

Отметим, что запрет касается только новых нефтегазовых проектов с участием российского капитала.

Напомним, 27 октября Госдеп обубликовал список российских компаний, на сотрудничество с которыми в США наложен запрет. В списке 33 организации и шесть разведывательных структур.

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