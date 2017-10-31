Москва, 31 октября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко (долгое время занимал пост главного санитарного врача России — главы Роспотребнадзора) заявил, что в декабре 2017 года в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит обеспечить биологическую безопасность граждан России. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает НТВ.

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По словам Онищенко, сегодня в России работает множество иностранных лабораторий, которых «допустили к самому сокровенному». Эти лаборатории, считает Онищенко, имеют возможность проводить медицинские анализы российских граждан и передавать данные за рубеж.

«Я неоднократно обращал внимание спецслужб на это, что нужно это либо прекратить, либо взять под серьезный контроль. То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, это ни что иное как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», — сказал Онищенко, который является первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке.

Кроме того, Онищенко заявил, что по периметру границ Российской Федерации создан «пояс военно-биологических объектов». Подобные объекты находятся в Грузии, Казахстане и Азербайджане, а также на Украине.

Стоит отметить, что о «поясе военно-биологических объектов» по периметру границ России Онищенко говорил ещё в 2016 году, когда он был советником главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Тогда Онищенко также предлагал принять закон о биологической безопасности, но развития инициатива не получила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что по всей стране некие силы с неизвестными целями собирают биологический материал граждан России. Президент подчеркнул, что делается это целенаправленно и профессионально, однако российский лидер не уточнил, кто и зачем это делает.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сегодня разъяснил журналистам, что по линии спецслужб до Путина была доведена информация о том, что несколько зарубежных эмиссаров и неправительственных организаций собирают биологический материал российский граждан.